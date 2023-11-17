Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya