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Fethiye Açıklarında Yakalanan 33 Düzensiz Göçmen

Fethiye açıklarında yasa dışı yollardan deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 33 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.