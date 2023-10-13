Fethiye açıklarında lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikten sonra kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta yabancı uyruklular olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Dünya