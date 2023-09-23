Fethiye açıklarında lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan botta, illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalıştıkları belirlenen 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.