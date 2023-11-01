Fethiye açıklarında lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan botta 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Dünya