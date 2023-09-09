Fethiye Açıklarında Arızalanan Lastik Botla Sürüklenen Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonucu açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun arıza yapması sonrası açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu lastik bot arıza yaptı. Açık denizde sürüklenmeye başlayan lastik bot içindeki düzensiz göçmenlerin yardım çağrısı üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Lastik bot içindeki 40 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA