Fethiye açıklarında 38 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan deniz yolu ile gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan deniz yolu ile gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareket halindeki lastik bot içinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 38 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya