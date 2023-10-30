Fethiye açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye açıklarında hareket halinde lastik bot tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye ekip sevk etti. Hareket halindeki lastik bot durdurularak içindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya