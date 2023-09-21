Fethiye açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen yakalandı, 23'ü kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi yönlendirildi.

Durdurulan botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe açıklarında sürüklenen lastik botta ise 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.