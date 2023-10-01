Fethiye Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında deniz yolu ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit eden sahil güvenlik bölgeye ekip yönlendirdi. Hareketli fiber karinalı lastik bot sahil güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik bot içerisinde 23 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya