Fener Rum Patrikhanesi, Aziz Nektarios'u Anmak İçin Ayin Düzenledi

Fener Rum Patrikhanesi, Hristiyan Ortodoks dünyası tarafından 'Son Aziz' olarak kabul edilen Silivri doğumlu Aziz Nektarios'u anmak için Silivri'de ayin düzenledi. Ayine yaklaşık 500 kişi katıldı ve Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Hristiyan Ortadoks dünyası tarafından 'Son Aziz' olarak kabul edilen ve Silivri'de doğduğu bilenen Aziz Nektarios'u anmak için Fener Rum Patrikhanesi tarafından Silivri'de ayin düzenlendi. Yunanistan, ABD, Gürcistan'ında aralarında bulunduğu bir çok ülkeden gelen yaklaşık 500 kişinin katıldığı ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos, Aziz Nectarios'un evini ziyaret ederek dualar okundu.