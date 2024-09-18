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FBI ve Posta Dairesi, 17 Eyalette Şüpheli Paketleri Araştırıyor

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ABD'de seçim görevlilerine gönderilen şüpheli paketler için FBI ve Posta Dairesi soruşturma başlattı. Paketin bazıları 'bilinmeyen madde' içeriyor, ancak şu ana kadar yaralanma bildirilmedi.

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Posta Dairesi, 17 eyalette seçim görevlilerine gönderilen şüpheli paketleri araştırıyor.

Federal dedektifler topladıkları paketlerden bazılarının "bilinmeyen bir madde" içerdiğini açıkladılar ancak herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Associated Press haber ajansı, Alaska, Georgia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Massachusetts, Missouri, New York, Rhode Island, Iowa, Mississippi, Colorado, Kansas, Nebraska, Oklahoma, Tennessee ve Wyoming'deki seçim yetkililerine paketler gönderildiğini bildirdi.

FBI ve ABD Posta Dairesi, kaç paket gönderildiğini, bunların arkasında kimin olduğunu ve motivasyonlarını anlmaya çalıştıklarını açıkladı.

Kurumlar, BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e yaptıkları açıklamada, "Bazı mektuplarda bilinmeyen bir madde vardı. Her olaya müdahale etmek ve paketleri güvenli bir şekilde toplamak için kolluk kuvvetleriyle yakın bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Colorado Eyalet Sekreteri Jena Griswold, X hesabından yaptığı açıklamada, paketleri gönderen kişinin kendilerine "ABD Hain Eliminasyon Ordusu" diye hitap ettiğini söyledi.

En az dört eyaletteki yetkililer, paketlerde bulunan maddelerin herhangi bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Oklahoma'da Seçim Kurulu, maddenin un olduğunu söyledi.

Demokrat Partili Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, CBS'e verdiği demeçte, ofisinin sesli mesajlar, e-postalar, sosyal medya üzerinden veya şahsen tehditler aldığını ve bunların "arttığını" söyledi.

ABD seçim ofislerine daha önde şüpheli postalar gönderilmişti.

Geçen Kasım ayında Georgia, Nevada, California, Oregon ve Washington'daki ofislere fentanil veya diğer maddeler içeren zarflar gönderilmişti.

Federal dedektifler, ABD eski başkanı Donald Trump'a 'suikast girişimi' olduğunu düşündükleri olayla ilgili ayrı bir soruşturma yürütüyorlar.

BBC

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