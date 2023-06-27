FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Kongre baskını öncesi istihbaratı hafife aldı

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi tarafından yayımlanan raporda, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın 6 Ocak 2021 Kongre baskını öncesi şiddet olaylarına dair elde edilen istihbaratı önemsemediği belirtildi.

NEW ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS), 6 Ocak 2021 Kongre baskını sırasında şiddet olaylarının yaşanabileceğiyle ilgili önceden elde edilen istihbaratı hafife aldığı belirtildi.

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi tarafından yayımlanan 106 sayfalık raporda, FBI ve DHS'nin, 6 Ocak 2021'de başkent Washington'daki Kongre binası baskını sırasındaki saldırılar ve yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili önceden gelen istihbaratı önemsemediği kaydedildi.

İlgili kurumların, 6 Ocak olaylarından önce çok sayıda ipucu ve "çevrim içi şiddet çağrısından" haberdar oldukları belirtilen raporda, "istihbarat tarafından belirlenen tehdidin ciddiyetini tam ve doğru şekilde değerlendiremedikleri" ifade edildi.

Raporda, söz konusu devlet kurumlarının görevlerini yerine getirmede ve aldıkları açık ve gizli bilgiler arasında bağlantı kurmada "başarısız oldukları" değerlendirmesine yer verildi.

Komite Başkanı Demokrat Sentör Gary Peters, rapora ilişkin açıklamasında, Aralık 2020 gibi erken bir tarihte Kongre baskınına giden süreçte şiddet potansiyeliyle ilgili oldukça yoğun ipuçları ve çevrim içi bulgulara rağmen FBI ve DHS'nin kolluk kuvvetlerinin daha iyi hazırlanmasına yardımcı olabilecek şekilde gerekli adımları atamadığına işaret etti.

Raporun, istihbarat kurumlarının "şok edici" başarısızlıklarını ortaya koyduğunu kaydeden Peters, "Bu türden bir saldırının bir daha asla yaşanmaması için ulusal güvenlik aygıtlarımızın ve istihbarat teşkilatlarımızın yanlış adımlarından ders almaları için baskı yapmaya devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Şiddet olaylarına şahit olunan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.