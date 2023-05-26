FBI, Kraliçe II. Elizabeth'e suikast planlandığına ilişkin bilgileri paylaştı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kraliçe II. Elizabeth'e 1983 yılında ABD ziyareti sırasında suikast planlandığına ilişkin bilgileri paylaştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 1983 yılında gerçekleştirdiği ABD ziyaretine ilişkin belgeleri yayınladı. FBI'ın Elizabeth'in ABD ziyareti sırasında güvenliğinin nasıl sağlandığında ilişkin bilgilerin yer aldığı belgelerde, İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) tehditlerinden endişe duyulduğu kaydedildi. Kraliçe II. Elizabeth'e yönelik suikast planının San Francisco'daki bir polis memuruna anlatıldığı aktarılan belgelerde, San Francisco'da bir İrlanda barına sık sık giden polis memurunun, barda tanıştığı bir kişiden aldığı telefona ilişkin FBI ajanlarını uyardığı kaydedildi. Polis memurunun, ihbarı yapan kişinin kendisine "Kuzey İrlanda'da plastik mermi ile öldürülen kızının intikamını almak istediğini" söylediği kaydedildi.

Kraliçe'ye Ulusal Park ziyaretinde suikast planı

Ayrıca Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'in California ziyaretinden bir ay önce 4 Şubat 1983 günü tehdit edildiği bilgisi yer alan belgelerde, "Saldırgan, Kraliyete ait yat Golden Gate Köprüsü'nün altından geçtiği sırada bir cisim atılarak Kraliçe Elizabeth'e zarar verecekti ya da Kraliçe Yosemite Ulusal Parkı'nı ziyaret ettiği sırada öldürmeye çalışacaktı" ifadeleri kullanıldı. Tehditlere rağmen Gizli Servis'in Kraliyete ait yatın Golden Gate Köprüsü'ne yaklaştığı sırada yürüyüş yollarının kapatıldığı kaydedilen belgelerde, Yosemite Ulusal Park ziyaretine ilişkin önlem alınıp alınmadığına ilişkin herhangi bir ifade kullanılmadı. FBI tarafından açıklanan 102 sayfalık belgelerde tutuklamalara ilişkin bilgiler verilmedi.

Ayrıca, "İngiltere, İrlanda'dan defol" pankartını taşıyan bir uçağı uçuran pilotun gözaltına alındığı aktarılan belgelerde, FBI'ın Kraliçe'ye yönelik tehditlere karşı nasıl teyakkuzda olduğu ifade edildi. - WASHINGTON