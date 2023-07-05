Faslı Eski Siyasiler ve Düşünürler İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı

Fas'ta eski siyasiler ve düşünürler, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Bildiride, Müslümanların kutsal değerlerine yönelik hakaretlerin ifade özgürlüğüyle bir ilgisi olmadığı vurgulandı.

Fas'ta eski siyasiler ve düşünürler, yayımladıkları bildiriyle İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Eski başbakan, bakan ve düşünürlerin de arasında olduğu 100'den fazla kişinin imzasını taşıyan bildiride, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması şiddetle kınandı.

Bildiride, "Müslümanların kutsal değerlerine yönelik devam eden hakaretlerin ifade özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur. Bilakis İslam'ı ve Müslümanları hedef alan ırkçılık, bağnazlık ve nefret suçudur." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırının yaklaşık iki milyar Müslüman'a "hakaret ve provokasyon" niteliğinde olduğu vurgulanan bildiride, bu gibi suçların Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına zarar veremeyeceği kaydedildi.

Bildiriye imza atanlar arasında eski başbakanlardan Abdulilah Benkiran ve Sadeddin el-Osmani'nin yanı sıra çok sayıda eski bakan ve düşünür bulunuyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.