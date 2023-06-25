Fas ve İsrail doğal kaynaklar ve çevre konusunda işbirliği geliştirecek

Fas Enerji Dönüşümü Bakanı Leyla Binali ile İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, doğal kaynaklar ve çevre konusunda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı. İki ülke arasındaki görüşmede sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklar ve çevre koruma alanlarında işbirliği konuşuldu. İsrail ve Fas arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılmasının ardından gerçekleşen bu görüşme, iki ülke arasındaki işbirliğinin artacağına işaret ediyor.

Fas Enerji Dönüşümü Bakanı Leyla Binali ile İsrail Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, doğal kaynaklar ve çevre konusunda işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Fas'taki İsrail irtibat ofisinden yapılan açıklamaya göre, Silman, Fas'a düzenlediği ziyaret çerçevesinde Binali ile bir araya geldi.

Görüşmede, sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynaklar ve çevre koruma alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

İsrail Çevre Koruma Bakanı Silman ayrıca başkent Rabat'ta bir sinagogu ziyaret etti.

Fas-İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette; Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.