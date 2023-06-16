Fas ve İsrail arasındaki işbirliği görüşüldü

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, İsrail Sağlık ve İçişleri Bakanı Moshe Arbel ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı. İki bakan, Fas-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında gerçekleşen görüşmede, işbirliğini artırma yollarını ve ortak öneme sahip meseleleri görüştü. Fas ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 10 Aralık 2020'de yeniden başlatılmıştı.

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, İsrail Sağlık ve İçişleri Bakanı Moshe Arbel ile iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Leftit, ülkeyi ziyaret eden İsrailli mevkidaşı Arbel ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

"Fas-İsrail ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında gerçekleşen" görüşmede, iki bakan, "işbirliğini artırma yollarını ve ortak öneme sahip meseleleri" görüştü.

Bakanlar, yetki alanlarına ilişkin konuları da ele aldı.

Fas ile İsrail ilişkileri

İsrail ve Fas, 2000'de askıya alınan diplomatik ilişkilerin 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ve ABD'li heyetin 22 Aralık 2020'de Rabat'a yaptığı ziyarette; Fas, İsrail ve ABD arasında ortak bir bildiri imzalanmıştı.

Fas, bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'dan sonra İsrail ile normalleşmeye giden dördüncü Arap ülkesi olmuştu.