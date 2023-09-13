Fas'taki depremde ölü sayısı 2.901'e yükseldi
Fas hükümeti tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.901'e yükselirken, yaralı sayısı ise 5.530 olarak açıklandı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise Fas'taki depremzedelere destek olmak amacıyla 100 milyon İsviçre frangı (112 milyon ABD doları) tutarında acil yardım çağrısında bulundu.
EL HUZ, 13 Eylül (Xinhua) -- Fas hükümeti tarafından Salı günü yapılan son açıklamaya göre, ülkede meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.901'e yükselirken, yaralı sayısı ise 5.530 olarak açıklandı.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Salı günü Fas'taki depremzedelere destek olmak amacıyla 100 milyon İsviçre frangı (112 milyon ABD doları) tutarında acil yardım çağrısında bulundu.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, 6,8 büyüklüğündeki depremin Kuzey Afrika ülkesini Cuma günü yerel saatle 23.11'de 18,5 km derinlikte vurduğunu açıkladı.