Fas'taki depremde ölü sayısı 2.901'e yükseldi

Fas hükümeti tarafından yapılan son açıklamaya göre, ülkede meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2.901'e yükselirken, yaralı sayısı ise 5.530 olarak açıklandı. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ise Fas'taki depremzedelere destek olmak amacıyla 100 milyon İsviçre frangı (112 milyon ABD doları) tutarında acil yardım çağrısında bulundu.