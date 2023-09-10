Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralananların sayısı 2 bin 59'a yükseldi. Depremzedelerin kamplarda kaldığı ve arama-kurtarma ekiplerinin zorluklar yaşadığı belirtildi.

- Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 12'ye yükseldi

Yaralananların sayısının 2 bin 59 olduğu kaydedildi

MARAKEŞ - Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralananların sayısı 2 bin 59'a yükseldi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde, 7.2 büyüklüğünde olduğu bildirilen, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin ise 6.8 olarak kaydettiği depremde can kaybı artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye, yaralananların sayısının 2 bin 59'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, yaralılardan bin 404 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, en yüksek ölümlerin El-Huz bölgesinde ve Taroudant şehrinde yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, artçı sarsıntılardan korkan depremzedelerin geceyi kamplarda geçirdiği ve yiyecek ve su sıkıntısı çektiği bildirildi. Yolların kayalar ve enkazlarla dolu olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen yerlere ulaşmakta zorlandığı öğrenildi.