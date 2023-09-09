Fas'taki Deprem Sonrası Taziye ve Dayanışma Mesajları

Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Filistin ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Katar, Ürdün, Libya, Bahreyn, Filistin ve Lübnan'ın yanı sıra Arap Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Ezher Kurumu Fas'ta dün meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazlı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, depremde hayatını kaybedenler için Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı yolladı.

Mesajında Şeyh Temim, depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunurken, Fas ile dayanışma içerisinde olduklarını vurguladı.

Ürdün

Ürdün Kralı 2. Abdullah, deprem dolayısıyla Fas Kralı 6. Muhammed'e taziye mesajı yolladı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği taziye mesajında, kardeş Fas halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını ve ilgili makamlara gerekli tüm yardımların sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Fas hükümeti ve halkıyla dayanışma içerisinde olunduğu ifade edildi.

Libya

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Depremde hayatını kaybedenler için Fas'a taziyelerimizi iletiyor, kurbanların aileleriyle tam bir dayanışma içerisinde olduğumuzu ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'in yıkıcı deprem nedeniyle Fas ile dayanışma içerisinde olduğu, Fas hükümetine, halkına ve mağdurların ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunulduğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin devleti, ülkeyi vuran yıkıcı deprem felaketi karşısında kardeş Fas Krallığı'nın yanındadır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistin'in, kardeş Fas halkının yaralarının sarılması için mümkün olan her türlü yardımı yapacağı belirtilirken, depremde vefat edenlerin ailelerine başsağlığı yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu acı olay sonrası Fas hükümeti ve kardeş halkıyla tam dayanışma içerisinde olunduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifa dileğinde bulunuldu.

Arap Birliği

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Fas'ta meydana gelen depremde kurbanların ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kalplerimiz oradaki ailelerimiz ve kardeşlerimizle birlikte. Fas'ın bu krizi bir an önce aşmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Bu güçlü deprem yüreklerimize acı bir gölge düşürdü. Fas'taki halkımız için büyük endişe duyuyoruz. Allah'tan Fas'taki insanlarımıza sıhhat ve esenlik bahşetmesini, bu felaketten bir an önce kurtulmalarına yardım etmesini diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası toplumu, bu zor zamanlarda Fas'a yardım ve destek sağlamaya davet eden Karadaği, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız her çileye karşı iyimserliğimizi koruyor, Allah'tan vefat edenlere rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Rabbimden, Fas'ı, halkını ve tüm Müslüman ülkelerini muhafaza etmesini diliyoruz."

Ezher Kurumu

Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib yaptığı açıklamada, "Fas'ın birçok bölgesini ve kentini vuran yıkıcı depremde hayatını kaybedenler için Fas Kralı 6. Muhammed'e ve kardeş Fas halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas için başsağlığı ve dayanışma mesajları yayımlamıştı.

Fas İçişleri Bakanlığı, Marakeş'in El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da meydana gelen depremde şu ana kadar 820 kişinin yaşamını yitirdiğini, 672 kişinin yaralandığını açıklamıştı.