Fas'ta Yolcu Minibüsü Kazası: 24 Kişi Hayatını Kaybetti

Fas'ın Demnate kasabasında yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı, kazada 24 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine ilk yardım ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.

Fas'ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti.

Fas'ın orta kesimlerinde dağlık alanda yer alan Demnate kasabasında yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekibi sevk edildi. Minibüsteki yolcuların haftalık olarak kurulan pazara gittikleri ifade edildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, soruşturma başlattı. - RABAT