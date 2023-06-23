Fas'ta yapılması planlanan 2. Necef Zirvesi ertelendi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, bölgedeki siyasi durum nedeniyle 2. Necef Zirvesi'nin ertelendiğini duyurdu. Zirvenin güvenlik ve barışı destekleme konusundaki hedeflerine ulaşmak için nesnel koşulların mevcudiyetine ihtiyacı olduğuna işaret edildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, ülkesinde yapılması planlanan 2. Necef Zirvesi'nin "bölgedeki siyasi durum nedeniyle" ertelendiğini duyurdu.

Burita, Fas'ın başkenti Rabat'ta, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Fas'ta yapılması beklenen zirve (2. Necef Zirvesi) bölgedeki siyasi durum nedeniyle ertelendi." ifadelerini kullanan Burita, yaklaşmakta olan zirvenin özellikle bölgede güvenlik ve barışı destekleme konusundaki hedeflerine ulaşmak için nesnel koşulların mevcudiyetine ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Burita, Fas'ta parlamentonun açılış tarihi olan ekim ayına atıfta bulunarak, ülkesinin bir sonraki siyasi sezonun başında 2. Necef Zirvesi'ni düzenlemeyi dört gözle beklediğini kaydetti.

İsrail makamlarından Necef Zirvesi'nin ertelenmesi ilişkin açıklama yapılmadı.

Geçen yıl İsrail, ABD, Mısır, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn dışişleri bakanlarının katılımıyla 27-28 Mart'ta İsrail'in ev sahipliğinde Necef Zirvesi düzenlenmiş, tarafların aynı yılın (2022) mart ayında Fas'ın başkenti Rabat'ta tekrar bir araya geleceği (2. Necef Zirvesi) açıklanmıştı.

Ancak zirve, gerekçesi belirtilmeksizin ilan edilen tarihte gerçekleşmemişti.