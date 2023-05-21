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Fas'ta Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Fas'ta Türkiye'deki Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Oy Verme İşlemi Başladı

Dünya Haberleri

Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti. Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandık başına gitti.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde kurulan sandıkta yerel saatle 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Seçmenler saat 22.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, bu akşam saat 22.00 itibarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Dünya

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