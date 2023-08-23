Fas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyme ile Tavnat kentleri arasında çıkan orman yangını üçüncü gününde kontrol altına alınamıyor. Yangında 30 hektardan fazla alan etkilendiği belirtiliyor.

Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyme ile Tavnat kentleri arasında yer alan ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmalarının üçüncü gününde devam ettiği belirtildi.

Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdür Vekili Yasin el-Aydi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Huseyme ile Tavnat kentleri arasındaki Tifluis ormanında çıkan yangında 30 hektardan fazla alanın etkilendiğini ifade etti.

Aydi, yangının çıkması ve yayılmasının artan sıcak hava, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi koşullarından kaynaklandığını kaydetti.

Faslı yetkili, yangını kontrol altına almak için ekiplerin, karadan ve havadan çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Aktivistlerin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarına göre, yetkililer, ormanın yakınlarındaki yerleşim yerlerinde yaşayanları güvenilir bölgelere tahliye ediyor.

Sıcaklığın 40 dereceyi aşarak rekor seviyelere ulaştığı belirtilen bölgede yer alan Tifluis ormanında yangın 21 Ağustos'ta başlamıştı.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Müdürü Abdurrahim Humi, 24 Temmuz'daki açıklamasında yılbaşından bu yana ülke genelinde kayıtlara geçen orman yangını sayısının 222'ye ulaştığını; yangınlardan 3 bin 900 hektarın etkilendiğini duyurmuştu.

Ülke yüzölçümünün yüzde 12'sini ormanların kapladığı Fas her yıl orman yangınlarına maruz kalıyor ve 2022'de 22 bin hektardan fazla alanda yaklaşık 500 yangın meydana gelmişti.