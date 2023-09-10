Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı ve yaralı sayısı arttı

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 59'a yükseldi.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralıların sayısı ise 2 bin 59'a yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye, yaralananların sayısının ise 2 bin 59'a yükseldiği belirtildi. Yaralıların 1404'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.