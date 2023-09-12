Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 2 bin 901'e yükseldi

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 2 bin 901'e, yaralıların sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi. İspanya, İngiltere ve Katar devletlerinin arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 2 bin 901'e, yaralıların sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi.

Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bugün itibariyle 2 bin 901'e, yaralıların sayısı ise 5 bin 530'a yükseldi. Yetkililer, deprem sonrasında yaralananların kurtarılması, tahliye edilmesi ve tedavilerin yapılması, hasar gören yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. İspanya, İngiltere ve Katar devletlerinin arama kurtarma ekipleri ise bölgede çalışmalarına devam ediyor.