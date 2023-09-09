Fas'ta meydana gelen depremde ölü sayısı 1037'ye yükseldi

Fas'ta dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısı 1037'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise 1204 olarak açıklandı.

Fas devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanlığı dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 1037'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık yaralıların sayısını 721'i ağır olmak üzere 1204 olarak belirtti.

Fas Krallığı web sitesinden yapılan açıklamada Fas Kralı 6'ncı Mohammed'in arama kurtarma çalışmaları için orduyu görevlendirildiği belirtildi. Açıklamada bölgede sahra hastanesi kurulduğu ifade edildi.