Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye yükseldi

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye yükselirken yaralı sayısı ise 2 bin 476 olarak açıklandı. Yıkım uydudan görüntülendi.

Fas'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'e yükselirken yaralı sayısı ise 2 bin 476 olarak açıklandı.

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor. Faslı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 497'e yükseldi. Yaralı sayısın ise 2 bin 476 olarak açıklandı. El-Huz bölgesinde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 142 olduğu kaydedilirken Taroudant'ta 764, Chichaoua'da 202, Ouarzazate'de 41, Marakeş'te 18, Kazablanka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.

Yıkım uydudan görüntülendi

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayda geçen depremde yerleşim alanları yerle bir oldu. ABD'li uydu şirketi Maxar, Marakeş'in 55 kilometre güneyinde bulunan Amizmiz kasabasındaki yıkımın uydu görüntülerini yayınladı. Fotoğrafta, yaşanan felaketin boyutu gözler önüne serildi. - MARAKEŞ