Fas'ta meydana gelen depremde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 112'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi. Uluslararası yardım da devreye girdi.

Fas'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 112'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı artmaya devam ediyor. Fas devlet televizyonuna göre, depremdeki can kaybı 2 bin 112'ye, yaralı sayısı ise 2 bin 421'e yükseldi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) Küresel Operasyon Direktörü Caroline Holt, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği Fas'ta önümüzdeki 2-3 günün enkaz altında mahsur kalanları bulmak için kritik olduğunu ifade etti.

Fransa, Fas'a yardım için hazır

Depremin ardından aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke Fas'a yardım için harekete geçerken, Fransa yardım için olduğunu ve Fas'tan resmi bir talep beklediğini belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan'daki G20 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Fransa, Fas'ın yararlı olduğuna karar vermesi halinde, Fas'a yardım sunmaya hazırdır" dedi. - MARAKEŞ