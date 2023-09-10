Fas'ta meydana gelen depremde can kaybı artıyor

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralananların sayısı 2 bin 59'a yükseldi. Yaralılardan bin 404 kişinin durumu ağır.

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 12'ye, yaralananların sayısı 2 bin 59'a yükseldi.

Fas'ın El-Huz bölgesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 12'ye, yaralananların sayısının 2 bin 59'a yükseldiği belirtildi. Açıklamada, yaralılardan bin 404 kişinin durumunun ağır olduğu kaydedilirken, en yüksek ölümlerin El-Huz bölgesinde ve Taroudant şehrinde yaşandığı ifade edildi.

Öte yandan, artçı sarsıntılardan korkan depremzedelerin geceyi kamplarda geçirdiği ve yiyecek ve su sıkıntısı çektiği bildirildi. Yolların kayalar ve enkazlarla dolu olması nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin depremden etkilenen yerlere ulaşmakta zorlandığı öğrenildi. - MARAKEŞ