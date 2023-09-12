Fas'ta meydana gelen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Fas'ta meydana gelen ölümcül depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremde şu ana kadar 2.681 kişi hayatını kaybetti. Fas hükümeti uluslararası yardım kabul etme baskısı altında. Yardımlar şu ana kadar sadece dört ülkeden kabul edildi. Kurtarma ekipleri zorlu koşullarda çalışıyor ve dağlık bölgelere yardım ulaştırmak için helikopterler kullanılıyor.

Fas’ta Cuma günü meydana gelen depremin ardından, görevliler arama kurtarma çalışmalarını çıplak elleriyle yürütmeye devam ediyor.

Ülkede son 60 yılda görülen en ölümcül depremde şu ana dek resmi ölü sayısı 2.681.

Kurtarma görevlileri çalışmalardan tükenme noktasına gelirken, Fas hükümeti de daha çok uluslararası yardım kabul etme baskısı altında.

Şu ana dek Fas, sadece dört ülkeden, İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen yardımları kabul etti.

Yetkililer kararlarını, tüm dünyadan ekiplerin birden Fas’a gelmesinin kaos yaratacağını söyleyerek savundu.

6,8 büyüklüğündeki deprem, Marakeş’in güneyindeki Atlas Dağlarını vurdu ve uzak noktalardaki çok sayıda köyü yok etti.

Bunlardan biri de olan 200 nüfuslu Tafeghaghte köyünde yaşayanların neredeyse yarısı öldü, çok sayıda kişi de hala kayıp.

Ağır iş makineleri, deprem sırasında yollara düşen büyük kayalarla kapanan yolları aşmakta zorlanıyor.

Dağlık bölgelere yardım ulaştırmak için helikopterler de çok sayıda uçuş gerçekleştiriyor.

30 kişilik İspanyol İtfaiyesi grubunun sözcüsü Albert Vazquez AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, “aradan geçen üç günden sonra enkazdan sağ çıkartmanın çok zor olduğunu, ancak hala umutlu olduklarını” belirtti.

Moulay Brahim köyünde yaşayan 26 yaşındaki Said, BBC’ye yaptığı açıklamada, komşularının evinin yıkıldığını gördüğünü söyledi.

“Altı kişilik bir aile yaşıyordu orada. Baba deprem sırasında dışarıdaydı ve kurtuldu, ancak eşi ve dört çocuğu evdeydiler ve öldüler.”

“Kızları 15, 8 ve 5 yaşlarındaydı. Son çocukları erkekti ve üç yaşına girmek üzereydi.”

Said, Cuma gecesinden bu yana uyuyamadığını, yemek yiyemediğini söyledi ve “Durum feci. Bu durumdan nasıl çıkacağımı bilmiyorum” dedi.

İngiliz kurtarma ekibi EMT’den Tom Godfrey de, depremin güneybatı bölgelerini ağır vurduğunu ve buralara acil insani yardım gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Dış yardım kabul etme çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini bildirdi. Fas’ın Agadir kentinde 1960’ta yaşanan depremde 12 ila 15 bin kişi ölmüştü.

Dağlık bölgedeki tarihi eserlerden Tinmel Camisi ağır hasar alırken, Marakeş’in tarihi eski kent bölümünde de yıkım oldu.

Fas hükümetine yönelik, çeşitli ülkelerden gelen yardım tekliflerini kabul etme baskısı da büyüyor.

Yardım öneren ülkeler arasında, ABD, Tunus Türkiye, Tayvan ve Fransa da bulunuyor.

Fas ile ilişkileri uzun süredir bozuk olan komşu Cezayir de kurtarma görevlileri, tıbbi görevliler, arama kurtarma köpekleri, yatak, çadır ve battaniye yardımı teklifinde bulundu.

Ancak Fas hükümeti, onlarca ülkenin ve yardım kuruluşunun bir anda geldiği bir kaos durumu yaratmak istemediklerini söylüyor.