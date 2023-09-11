Fas'ta meydana gelen depremde 2.000'den fazla kişi hayatını kaybetti

AMİZMİZ, 11 Eylül (Xinhua) -- Cuma gecesi Fas'ın orta kesiminde meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, kurtarma görevlileri Pazar günü de enkaz altında kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışı sürdürdü.

Cuma gecesi antik Marakeş kentinde meydana gelen şiddetli depremde 2.000'den fazla insan hayatını kaybetti.

Yuvarlanan kayaların yolları kapaması nedeniyle kurtarma görevlilerinin, Atlas Dağları bölgesinde depremden en fazla etkilenen noktalara ulaşmakta güçlük çektiği bildirildi.

Xinhua muhabirleri, Marakeş'e yakın küçük bir kasaba olan Amizmiz'deki bir mahallede enkazın oluşturduğu yığınları görüntüledi.

Artçı sarsıntılar nedeniyle iki geceyi dışarıda geçiren bölge sakinlerinin barınması için geçici çadırlar kuruldu.

Tam adını vermeyen Amin, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Yiyecek ve barınağa ihtiyacımız var. Bizim için şu anda en önemli şeyler bunlar" dedi.

Amin, bir geceyi daha dışarıda soğukta geçirmenin, özellikle yaşlılar ve çocuklar için zor olduğunu sözlerine ekledi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin verdiği bilgilere göre deprem, Cuma günü yerel saatle 23.11'de Fas'ı vurdu ve yerin 18,5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Fas İçişleri Bakanlığı'nın Pazar gecesi yaptığı son açıklamaya göre en az 2.122 kişi hayatını kaybederken 2.412 kişi ise yaralandı.

Açıklamaya göre El Huz bölgesinde 1.351, Tarudant bölgesinde 492, Şişava bölgesinde 201 ve Marakeş'te 17 kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, Marakeş ve civarında yaşayan 300.000'den fazla kişinin depremden etkilendiği tahmininde bulundu.