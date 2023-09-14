Fas'ta Marakeş yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem

Fas'ın Marakeş kenti yakınlarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü El-Huz bölgesindeki İglil kenti olarak belirlendi. Depremin Marakeş'te de hissedildiği bildirildi. Fas'ta 8 Eylül'de gerçekleşen 7 büyüklüğündeki deprem sonucunda ise 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.