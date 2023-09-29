Fas'ta Kadiri Budişişiye Tarikatı Mevlit Kandili'ni Kutladı

Fas'ın en büyük sufi tarikatı Kadiri Budişişiye, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili'ni kutladı. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Fas'ın en büyük sufi tarikatı Kadiri Budişişiye, binlerce kişinin katılımıyla Mevlit Kandili'ni kutladı.

Fas'ın kuzeydoğusundaki Berkane vilayetine bağlı Medağ bölgesinde Budişişiye Zaviyesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Mevlit Kandili'ni idrak etmek için ülkenin çeşitli bölgelerinden binlerce kişi otobüslerle Medağ???????'a geldi.

Tarikatın şeyhi Cemaleddin Budişiş, katılımcılara hitabında, her Müslüman'ın Hazreti Muhammed'in hayatına aşina olması gerektiğini belirtti.

Budişiş, "Bizim hedefimiz, yetişen nesilleri millete gönülden hizmet edecek, güzel ahlaklı yetiştirmektir. Çünkü ahlaksız ilim, meyvesiz ağaca benzer." dedi.

Kadiri tarikatı, Seyyid Abdulkadir-i Geylani'nin yolundan gidenlerin bağlı olduğu tasavvuf yolu olarak biliniyor.