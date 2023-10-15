Fas'ta İsrail'e Karşı Filistin'e Destek Yürüyüşü

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüdü. Fas halkı, İsrail ile normalleşmeye karşı Aksa Tufanı'nın yanındadır sloganıyla düzenlenen eyleme katılan göstericiler, Filistin direnişine destek verdi.

Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ne destek için yürüdü.

İsrail'le Normalleşmeye Karşı Filistin'i Destekleme Fas Cephesi ve Filistin için Ulusal Eylem Grubu"nun çağrısıyla "Fas halkı, İsrail ile normalleşmeye karşı Aksa Tufanı'nın yanındadır" sloganıyla düzenlenen eyleme binlerce kişi katıldı.

Filistin ve Fas bayrakları ile Mescid-i Aksa resimleri taşıyan göstericiler, Filistin direnişine destek sloganları attı.

Rabat'taki tarihi Bab el-Had bölgesinde başlayan yürüyüşte, kalabalık gruplar parlamento binası yönünde ilerledi.

Batılı ülkelerin İsrail'e verdiği şartsız desteğe tepki gösteren eylemciler, İsrail bayrağı yaktı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.