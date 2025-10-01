Fas'ta Gençlerden 'Futboldan Önce Sağlık' Protestosu

(ANKARA) - Fas'ta, 2030 Dünya Kupası için yapılan milyonlarca dolarlık harcamalar "Futboldan önce sağlık" talep eden gençleri sokağa döktü. Kendilerini ülkenin uluslararası telefon kodu "212"den hareketle ve çoğunluğu Z kuşağından olması nedeniyle "GenZ 212" olarak adlandıran protestocular, hükümetin ülke kaynaklarını "son derece yanlış kullandığını" savunuyor.

Gençlerin eylemleri Başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Ucda şehirlerinde de sürüyor. Protestocular sağlık, eğitim ve istihdam konusunda köklü değişim taleplerini dile getiriyor.

Polis ise eylemlere müdahale ederek, onlarca kişiyi gözaltına aldı. Sadece Rabat'ta 200 kadar kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bir sosyal medya hesabında Ucda'da polisin aracını protestocuların üzerine sürmesi sonucu en az bir kişinin öldüğü iddia edildi.

GenZ 212 kimlerden oluşuyor?

Protestolar, "GenZ 212" olarak bilinen gençler tarafından oluşan bir organizatör ekibi tarafından sosyal medya platformlarından koordine ediliyor. Grup sosyal eşitsizlik, yolsuzluk ve yetersiz finanse edilen kamu hizmetlerine tepki göstermek adına protestoların parçası olduklarını savunuyor. Sosyal medya platformlarından yaptıkları paylaşımlara göre "GenZ 212", hiçbir siyasi bağlantısı olmayan gençlerden oluşuyor.

Yerel basındaki haberlere göre, bazı siyasi partilerin gösterilerde yer alma talepleri de hareketin herhangi bir ideolojik veya siyasi bağlantıyı reddetmesi nedeniyle geri çevrildi.

Protestocular ne talep ediyor?

Protestolara katılan gençler basına yaptıkları açıklamada, "daha adil bir ülke ve sosyal devlet ilkesi gereğince sağlık, eğitim ve gıda konusunda imkan yaratılmasını" istediklerini dile getirdi. Ayrıca protestocuların organizatör ekibinden bir genç, basına yaptığı açıklamada, "Fas'ın yüksek profilli yenilenebilir enerji projeleri ve yüksek hızlı trenlerin aksine, işsizlik, yetersiz hastaneler ve ihmal edilmiş okullar konusundaki uzun süredir süren tartışmaların sona erdirilmesine ihtiyacı var" dedi.

Fakat tartışmaların patlak verdiği ve protestoların büyüdüğü nokta, 2030 Dünya Kupası'na İspanya ve Portekiz ile ev sahipliği yapacak ülkede yapılan harcamalar oldu.

Tanca kentindeki "İbni Batuta" stadyumu, 360 milyon dolar harcanarak yenilendi. "Futboldan önce sağlık" sloganı, ülkedeki milyarlarca dolarlık spor yatırımlarına doğrudan bir gönderme yaparak protestoların ana teması haline geldi.

Hükümet ne diyor?

Yetkililer, protestolar devam ederken yaptıkları açıklamalarda "spor etkinliklerine kamu altyapısından daha fazla öncelik verdikleri"ni kabul etmediklerini, polisin protestoculara müdahalelerinin ise "orantılı" olduğunu ifade etti.