Fas'ta Gazze'ye Destek ve İsrail'le Normalleşme Karşıtı Gösteriler

Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde on binlerce kişi, Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi. Eylemciler, normalleşme sürecinin sona erdirilmesini ve İsrail'in Rabat'taki diplomatik temsilciliğinin kapatılmasını talep etti.

Fas'ın Tanca ve Kazablanka kentlerinde Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşme karşıtı gösteriler düzenledi.

Tanca'daki sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla on binlerce kişi, Gazze'ye destek için toplandı. Eylemciler, Fas ile İsrail arasında yürütülen normalleşme sürecinin sona erdirilmesini istedi.

Filistinli kadın esirlerin serbest bırakılmasına katkı sağlayan "direniş güçlerini" takdir eden göstericiler, İsrail'in Rabat'taki diplomatik temsilciliği olan "İrtibat bürosunun" kapatılması çağrısında bulundu.

Fas ve Filistin bayraklarının yanı sıra, Mescid-i Aksa'nın ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzelilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, normalleşme karşıtı sloganlar attı.

Kazablanka kentinde de on binlerce kişi Gazze'ye destek ve İsrail'le normalleşmenin sona erdirilmesi için toplandı.

Gösteride, "Halk, İsrail'le normalleşme istemiyor" ve "Halk Filistin'in kurtuluşunu istiyor" sloganları atıldı.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'de başlattığı saldırılara, esir takası mutabakatı kapsamında 24 Kasım Cuma günü 4 günlük ara verilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarında 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürülmüştü.