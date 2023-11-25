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Fas'ta Gazze'deki insani ara ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması kutlandı

Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, abluka altındaki Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinlinin serbest bırakılması kutlandı. Faslılar, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planlarına tepkilerini gösteren pankartlar taşıdı ve sloganlar attı.