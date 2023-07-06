Fas'ta düzenlenen Uluslararası Su ve İklim Konferası'nda dünyanın birçok bölgesinde yaşanan su krizi ve çözüm yolları görüşüldü.

Fas'ta düzenlenen Uluslararası Su ve İklim Konferası'nda dünyanın birçok bölgesinde yaşanan su krizi ve çözüm yolları görüşüldü.

3. Uluslararası Su ve İklim Konferansı, Fas'ın Fez şehrinde başladı. Fas Su ve Tedarik Bakanı Nizar Bereke, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, bazı ülkelerde özellikle tehlikeli bir hal alan su krizine acilen çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Bereke, çözüm noktasında ise "Tüm kıyı şehirlerindeki deniz suyunun tuzdan arındırılması gerekiyor. Nehir ve yer altı suları üzerindeki kullanım baskısının hafifletilmesi de önemli." dedi.

Faslı Bakan, konferansta "su kaynaklarına özellikle içme suyu ve sulama suyuna yönelik artan ihtiyaçları karşılamak için mevcut ve gelecekteki çözümlerin masaya yatırıldığını" dile getirdi.

Başta Akdeniz havzası olmak üzere dünyadaki çoğu ülkenin su kıtlığı tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ve bu durumun yüksek sıcaklık nedeniyle daha da kötüleşmesinin beklendiğine vurgu yapan Bereke, ülkesinin "su krizinin üstesinden gelmek için acil önlemler aldığını ve çeşitli uygulamaları başlattığını söyledi.

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon da doğal kaynakların özellikle suyun büyük ölçüde tükenmeye devam ettiğini kaydetti.

Suyun sürekli tükenmesinden dolayı dünyanın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Fauchon, "Bu durum gıda kaynakları düzeyinde kriz ve zorluklara yol açıyor ve bireylerin sağlığını olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

İklim ve demografi başta olmak üzere herkesi tehdit eden bu risklerin önüne geçmenin sorumluluklarında olduğunu kaydeden Fauchon sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunda devam eden artış ve bunun sonucunda ortaya çıkan su tüketimi düşünüldüğünde, iklimsel dalgalanmalar ülkeler için bir tehdit haline geldi."

Fauchon, su için yeni mekanizmalar ve kaynaklar aramanın ve su ekonomisi yoluyla suyun dağıtımını düzenlemenin önemini vurgulayarak, su krizine çözüm bulmak ve bu alanda ülkeler arasında yaşanan çatışmayı önlemek için siyasi iradenin devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Dünya Su Konseyi, su sektörünün önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 1996 yılında kuruldu.

Yarın sona erecek Uluslararası Su ve İklim Konferansı'nın birinci toplantısı 2016 yılında yine Fas'ta ikinci toplantı ise 2017 yılında Fransa'da yapılmıştı.