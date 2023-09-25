Fas'ta depremde zarar gören binaların enkazı kaldırılacak

Fas'ta meydana gelen depremde zarar gören binaların enkazının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden inşası için zemin iyileştirilmesi Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacak.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde zarar gören binaların enkazının kaldırılması ve yıkılan evlerin yeniden inşası için zemin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağı bildirildi.

Teçhizat ve Su Bakanı Nizar Bereke, yerel haber sitesi SNRT News'te yer alan açıklamasında, depremde zarar gören evlerin tespit ve sayımı için İçişleri Bakanlığı, Teçhizat ve Su Bakanlığı ile belediyelerin temsilcilerinden oluşan ortak komitelerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Bereke, yıkılan evlerin enkazının kaldırılması, yıkılma ihtimali olan özel ya da kamu binalarının yıkılması, enkazların çevre şartları göz önüne alınarak uygun mekanlara nakledilmesi ve evlerin yeniden inşası için zeminin iyileştirilmesinin Teçhizat ve Su Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin sayısının yaklaşık 60 bin olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı belirtilmişti.