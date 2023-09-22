Fas'ta deprem sonrası yardım çalışmaları devam ediyor

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremin ardından devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları, çadır ve insani yardım dağıtımlarını sürdürüyor. Yardımlar, depremden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışılıyor. Hayatın normale dönmeye başladığı Amizmiz kentinde ise hasar nedeniyle birçok kuruluş hizmet veremiyor.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan depremin ardından devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) çadır ve insani yardım dağıtımları devam ediyor.

Resmi kuruluşlar ve STK'lar, merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için getirdikleri yardımları kurdukları, büyük depolarda biriktirerek, yapılan tespitlerin ardından bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor.

Depremin etkilediği, Marakeş'e 60 kilometre uzaklıktaki Amizmiz 'de de çeşitli yardımlar devam ederken, hayat da yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Kentteki kafe, mağaza ve dükkanların bir kısmı yeniden açılırken, birçok kampın bulunduğu komşu bölgelerde ise hasar nedeniyle çoğu kuruluş hizmet veremiyor.

Amizmiz kentinde depremden en çok etkilenen köylerde de aileler çadırlarda, duruma uyum sağlamaya çalışıyor.

Bölgede oteli bulunan Muhammed Abdulhalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yöre sakinlerinin hem sosyal hem de psikolojik olarak depremin yansımalarını hala yaşadığını söyledi.

Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde 3 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 125 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada da depremden etkilenen bölgelerde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirilmişti.