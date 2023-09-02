Fas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Fas'ın kuzeyindeki Tavnat kentinde 4 gün önce çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtildi.

Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdür Vekili Yasin el-Aydi, yerel medyaya yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Tavnat kentinde çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi verdi.

Bölgede 4 gün süren yoğun söndürme çalışmalarının ardından yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Aydi, yangın nedeniyle 47 hektardan fazla alanın etkilendiğini ifade etti.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını aktaran Aydi, yangının çıkması ve yayılmasının artan sıcak hava, şiddetli rüzgar ve zorlu arazi koşullarından kaynaklandığını kaydetti.

Fas Ulusal Su ve Orman Ajansı Müdürü Abdurrahim Humi, 24 Temmuz'daki açıklamasında yılbaşından bu yana ülke genelinde kayıtlara geçen orman yangını sayısının 222'ye ulaştığını; yangınlardan 3 bin 900 hektarın etkilendiğini duyurmuştu.

Ülke yüzölçümünün yüzde 12'sini ormanların kapladığı Fas, her yıl orman yangınlarına maruz kalıyor ve 2022'de 22 bin hektardan fazla alanda yaklaşık 500 yangın meydana gelmişti.