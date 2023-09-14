Fas'ta 7 Büyüklüğündeki Depremde Köylerde Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Fas'ta 8 Eylül gecesi gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları dağ köylerinde zorlu şartlar altında devam ediyor. Enkaz altında kalanların sağ çıkarılması için çaba sarf ediliyor. Şahsi yardımlar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Depremde kayıp sayısı artıyor.

Fas'ta 8 Eylül gecesi gerçekleşen 7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları dağ köylerinde zorlu şartlar altında devam ediyor.

Merkez üssü Atlas Dağlarının içinden geçtiği El-Huz bölgesi olan depremde, en büyük yıkımı kırsal kesimde yer alan dağ köyleri yaşadı.

Normal şartlarda dahi ulaşılması zor olan bu köyler, depremin ardından yolların kapanmasıyla büyük trajedilere sahne oldu. Bu köylerden biri de Emin Taya köyü.

Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya bir köyü yok etti

Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kayanın köydeki evlerin üzerine yıkılması sonucu 83 kişi hayatını kaybetti.

İş makinalarının girmekte zorlandığı köyde, arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde iki kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı.

AA ekibinin takip ettiği arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalanların sağ çıkarılması için çaba sarf ediliyor.

Köylülerin yardımlarıyla enkaz altında kalan annesini günlerce arayan bir kişinin de annesine ulaşılması için arama kurtarma ekiplerine yalvarması görenleri hüzne boğdu.

Köy sakinlerinden 52 yaşındaki Muhammed Uday, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alışveriş için köyden ayrılmıştım, bu nedenle deprem gecesi köyde değildim. Depremin ardından köye ulaştığımda ailemden birçok kayıp olduğunu öğrendim. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah." dedi.

Şahsi yardımlar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor

Depremin ardından bölgeye yardım malzemeleri ulaştırmak isteyen yardımseverler, dar ve bakımsız köy yollarının trafiğe kapanmasına ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasına engel oluyor.

Şehir merkezine uzaklığı yaklaşık 35 kilometre olan Emin Taya köyüne ulaşmak yaklaşık iki saat sürüyor.

Dar yolları kapatan kayalar kaldırılmasına rağmen gelen kişisel yardımlardan dolayı yollarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Emin Taya köyüne yardım ulaştıran ekipte yer alan 64 yaşındaki Abdurrahman Buhamza, "Kardeşlerimizi yalnız bırakamazdık, depremi duyar duymaz yardım malzemesi toplayıp yola çıktık. Allah hepimizi esirgesin. Burada şartlar çok zor. Allah yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

Depremde kayıp sayısı artıyor

Yapılan son açıklamaya göre 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.

Bu ağır hasara rağmen Fas'ın uluslararası yardım talebinde bulunmaması eleştirilere neden oldu.

Diğer ülkelerden gelecek ekiplerin organizasyonunda sıkıntı çıkabileceği için uluslararası yardım çağrısı yapmadıklarını belirten Faslı yetkililerin son açıklaması, "Fas yardıma ihtiyaç duyduğunda bunu duyuracaktır." oldu.

Şu ana kadar İspanya, İngiltere, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen arama kurtarma ekipleri deprem bölgesinde çalışıyor.

Türkiye'den İHH ile Sadakataşı Derneği olmak üzere birçok uluslararası yardım kuruluşu ve yerel dernek kendi imkanlarıyla deprem bölgesinde yardım faaliyetlerini sürdürüyor.