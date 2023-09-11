Fas'ta 7 Büyüklüğündeki Depremde Enkazdan Kurtulanlar Yakınlarının Kaybıyla Sarsıldı

Fas'ta yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde enkaz altından sağ kurtulanlar, yakınlarını kaybettikleri için sevinemediklerini belirtiyor. Artçı sarsıntılar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Deprem, El-Huz bölgesinde büyük yıkıma neden oldu ve çevre kentlerde de hissedildi. Arama kurtarma çalışmaları ve yardımlar devam ediyor.

Fas'ta cuma gecesi yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü El-Huz'a bağlı Amimiz kentinde enkazdan sağ kurtulanlar yakınlarının kaybı nedeniyle kurtulduklarına sevinemezken artçı sarsıntılar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 8 Eylül'deki depremde binlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

El-Huz kırsalında büyük yıkıma neden olan deprem, başta başkent Rabat olmak üzere, Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerinde de hissedildi.

Büyükşehirlerde bazı tarihi yapılar zarar görürken betonarme binalarda yıkım yaşanmadı.

Eski mahallelerinin büyük zarar gördüğü El-Huz'a bağlı Amizmiz kentinde ise arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yönelik yardımlar sürüyor.

Amizmiz'de kurulan askeri sahra hastanesinde tedavi gören depremzedeler, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"Her şeyin tepetaklak olması 3 saniye sürdü"

Başından ye gövdesinin çeşitli yerlerinden yaralanan İbrahim Vaali, her şeyin 3 saniye içinde tepetaklak olduğunu söyledi.

Genç depremzede, o geceyi şöyle anlattı:

"Cuma gecesi saat 11 buçuk sularında deprem başladığında büyük korku yaşadık. Her şeyin tepetaklak olması 3 saniye sürdü. Bulunduğum yer kamıştan yapılan çatı tarafında olduğu için hayatta kaldım. Her tarafım toprak içerisinde kaldı. Toprak hepimizin üstünü örtmüştü. Ayağa kalktığımda eşimin ve 4 aylık kızımın ağlama seslerini duydum. Eşim ve kızımla beraber enkazdan kendi çabalarımızla çıktık. Anneannem de bizdeydi. Onu da çıkardık ama sırtında kırık olduğu için onu ameliyata aldılar."

"Kurtulduğumuza sevinemedik"

Amizmiz'de yaşadığı mahallenin eski olduğunu ve genelde evlerin topraktan yapıldığını aktaran Vaali, şöyle konuştu:

"Annem ve babam kardeşlerimle yanımızdaki evde yaşıyorlar. Onlar da topraktan olan evlerinin altında kalmışlar. Depremden yaklaşık bir saat sonra onları çıkarmaya çalıştık ama çok geç kaldık. Toprak altında hayatlarını kaybetmişlerdi. Benden küçük iki de kardeşim var, onlar enkaz altında vefat ettiler. Ben, eşim ve kızım kurtulduk ama kurtulduğumuza sevinemedik. Depremde sevdiklerimizi, büyüklerimizi kaybettik."

"Enkazda çalışırken 3 defa küçük depremler oldu"

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak ve depremzedelere yardım etmek için komşu kentlerden de çok sayıda gönüllü Amizmiz'e geldi.

Marakeş'ten yardıma gelen gönüllü gençlerden Abdurrahim Bezag, arama kurtarma çalışmalarının çok zor şartlarda yapıldığını söyledi.

Yıkılan evlerde çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Bezag, "Enkaz altında kalan çok kişi olduğunu duyduk, o yüzden buraya geldik. Bazılarını enkazdan çıkabildik, ama kurtulanlardan çoğu aile fertlerini kaybettiler. Enkazda çalışırken 3 defa küçük depremler oldu. Bu depremler çalışmamızı daha da zorlaştırdı. Enkazdan çıkarabildiğimiz yaralıları hastaneye getirdik ancak hastanede de çok şey eksik." diye konuştu.

"Burada büyük bir trajedi yaşandı"

Bezag, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sidi Hüseyin Mahallesi'nde çok sayıda insanı kurtardık. Ambulanslar sokaklar dar olduğu için geçemiyor bu yüzden yaralıları elde taşımamız gerekti. Mağdur olan çok insan var, kurtulanlar da zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Burada büyük bir trajedi yaşandı, bazıları çocuklarını bazıları ise tüm aile fertlerini kaybetti."