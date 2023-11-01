Fas'ta 215 terör hücresi çökertildi

Fas İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele operasyonları kapsamında 2002'den bu yana 215 terör hücresinin çökertildiğini açıkladı. Yakalanan terör unsurlarının çoğunluğunun Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde eğitim aldığı belirtildi.

Fas'ta, terörle mücadele kapsamında 2002'den bu yana düzenlenen operasyonlarda 215 terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Fas İçişleri Bakanlığı terörle mücadele operasyonlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "2002'den bu yana Fas genelinde düzenlenen terör operasyonlarında 215 terör hücresi çökertildi, 500'den fazla terör eylemi engellendi. 2023 yılı içerisinde toplam 21 kişiden oluşan 6 terör hücresi çökertildi." ifadelerine yer verdi.

Yakalanan terör unsurlarının büyük çoğunluğunun geçmişte Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde eğitim aldıkları ve bu bölgelerden sınır dışı edildiklerinin tespit edildiği aktarıldı.