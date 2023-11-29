Fas Kralı Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulması için çağrıda bulundu

Fas Kralı 6. Muhammed, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların derhal durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Kral, Birleşmiş Milletler'e mektup göndererek insani felaketin ve sivillerin hedef alınmasının uluslararası toplumun vicdanını sorguladığını vurguladı.

Fas Kralı 6. Muhammed, uluslararası topluma Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların derhal durdurulması için bağlayıcı kesin karar alınması çağrısında bulundu.

Fas Kralı, "29 Kasım Filistin Halkıyla Dayanışma Günü" münasebetiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi (CEIRPP) Başkanı Büyükelçi Cheikh Niang'a mektup gönderdi.

Mektubunda, "Gazze'de giderek kötüleşen insani felaket ve sivillerin hedef alınmasına" dikkati çeken 6. Muhammed, bu durumun, uluslararası toplumun ve güvenlikten sorumlu aktif güç olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin vicdanının sorgulanmasına neden olduğunu vurguladı.

Fas Kralı, mektubunda şunları kaydetti:

"Askeri saldırılar, kan dökülmesi acil ve somut bir şekilde azaltılmalı, kalıcı ve izlenebilir bir ateşkes sağlanmalı. Uluslararası kararlar ve uluslararası insancıl hukuka göre sivillerin himayesi ve hedef alınmaması sağlanmalı, insani yardımların Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ulaştırılmasına izin verilmelidir."

İki devletli çözümü yeniden canlandırabilecek bir siyasi ufuk oluşturmanın öneminin altını çizen Fas Kralı 6. Muhammed, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne intikamcı askeri operasyonları, uluslararası hukuk hükümlerine ve insancıl hukuka aykırı büyük ihlalleri ortaya çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Fas Kralı, toplu cezalandırma, zoraki göç ve yeni emrivakilerin reddedildiğini belirtti.