Fas Kralı 6. Muhammed, Taht Günü'nde 2.052 Mahkumu Affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının kutlandığı Taht Günü arifesinde 2.052 mahkumu affetti. Bazıları hapiste, bazıları ise şartlı salıverilmiş mahkumlar her yıl 30 Temmuz'da kutlanan Taht Günü vesilesiyle affedildi. Toplam 133 mahkum serbest bırakılırken, diğer mahkumların hapis süreleri düşürüldü veya para cezaları iptal edildi.