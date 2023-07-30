Fas Kralı 6. Muhammed, Taht Günü'nde 2.052 Mahkumu Affetti
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Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının kutlandığı Taht Günü arifesinde 2.052 mahkumu affetti. Bazıları hapiste, bazıları ise şartlı salıverilmiş mahkumlar her yıl 30 Temmuz'da kutlanan Taht Günü vesilesiyle affedildi. Toplam 133 mahkum serbest bırakılırken, diğer mahkumların hapis süreleri düşürüldü veya para cezaları iptal edildi.
RABAT, 30 Temmuz (Xinhua) -- Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının kutlandığı Taht Günü arifesinde 2.052 mahkumu affetti.
Resmi MAP Haber Ajansı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre bazıları hapiste, bazıları ise şartlı salıverilmiş mahkumlar her yıl 30 Temmuz'da kutlanan Taht Günü vesilesiyle affedildi. Bu yıl kralın tahta çıkışının 24. yıl dönümü kutlanıyor.
Haberde toplam 133 mahkumun serbest bırakıldığı, geri kalanlarınsa hapis sürelerinin düşürüldüğü ya da para cezalarının iptal edildiği belirtildi.