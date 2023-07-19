Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ziyaret daveti yaptı

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etme davetinde bulundu. Kral 6. Muhammed, Netanyahu'ya hitaben, 'Diplomatik yollarla belirlenecek ikimize uygun bir tarihte, Fas'ı ziyaretinizden memnuniyet duyarım.' ifadelerini kullandı. Ziyaretin iki ülke ilişkileri için yeni imkanlar sunacağını ve bölgedeki barış umutlarını artıracağını belirtti.

Fas Kralı 6. Muhammed, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etme davetinde bulundu.

Fas resmi ajansı MAP, Kral 6. Muhammed'in İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gönderdiği mesajı paylaştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Netanyahu'ya hitaben, "Diplomatik yollarla belirlenecek ikimize uygun bir tarihte, Fas'ı ziyaretinizden memnuniyet duyarım." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Fas'ı ziyaretinin iki ülke ilişkileri için yeni imkanlar sunacağını belirten Fas Kralı 6. Muhammed, ziyaretin ayrıca bölgedeki barış umutlarını artırmak için bir fırsat sunacağını kaydetti.

Fas Kraliyet Divanı'ndan 17 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mesajında, İsrail'in Fas'ın Batı Sahra toprakları üzerindeki egemenliğini tanıma kararı aldığı duyurulmuştu.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

ABD, Başkan Donald Trump döneminde Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurmasına yönelik anlaşmaya varması üzerine Washington'ın Batı Sahra'da Fas'ın egemenliğini tanıdığını açıklamıştı.