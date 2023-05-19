Fas, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

Fas Dışişleri Bakanlığı, İsrailli hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenlemesini kınadı. Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsünün açık bir ihlali olduğu belirtilirken, provokasyonun bölgede barış şansını olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

Fas, İsrailli hükümet yetkilileri, milletvekilleri ve Yahudi yerleşimcilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" kapsamında Mescid-i Aksa'nın avlularına baskın düzenlemesini kınadı.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tekrarlanan bu uygulamaların uluslararası meşruiyet kararlarında da yer alan Kudüs'ün yasal ve tarihi statüsünün açık bir ihlali oldığu belirtildi.

Açıklamada, "Bu adım, Müslümanların duygularını alevlendirecek, gerilimi, tıkanıklığı ve karmaşayı artıracak, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki ateşkes çabalarını baltalayacak ve bölgede barış şansını olumsuz etkileyecek kabul edilemez bir provokasyondur." ifadelerine yer verildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah ve öğle saatlerinde iki ayrı seferde toplam 1262 fanatik Yahudi yerleşimci İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı Celile ve Necef Bölgesi Kalkınma Bakanı ???????Yitzhak Wasserlauf, Likud Partisi'nden milletvekilleri Ariel Kallner ve Dan Illouz, eski Likud Milletvekili Yahuda Glick, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyenler arasında yer almıştı.

Aksa'ya yönelik bugünkü baskınlar, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla provokatif şekilde İbrani takvime göre her yıl düzenlenen "bayrak yürüyüşü" çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Likud Partisi'nden Ulaştırma Bakanı Miri Regev de sabah saatlerinde İsrail bayrakları taşıyan bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü"ne katılmıştı.