Fas, İsrail'in Cenin'e düzenlediği saldırıları kınadı

RABAT, 5 Temmuz (Xinhua) -- Fas, İsrail'in Batı Şeria'ın kuzeyindeki Cenin kentine yönelik saldırılarını kınayarak bu eylemlere karşı olduğunu açıkladı.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita Salı günü ülkenin başkenti Rabat'ta yaptığı açıklamada, "Filistin topraklarına düzenlenen saldırılar, bölgede diyalog ve barışa elverişli bir ortam yaratılmasına fayda sağlamıyor" dedi.

Burita, Fas-Umman Ortak Komisyonu'nun 6. toplantısı sonunda Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Hamad al Busaidi ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Batı Şeria'daki gelişmenin "Ortadoğu'da barış için kalan her türlü umudu tehdit edebileceği ve bölgedeki aşırılık ve şiddeti körükleyebileceği" uyarısında bulunan Burita, Filistin sorununa adil ve nihai bir çözüm bulunmadan bölgesel barışın tesis edilemeyeceğini vurguladı.

Busaidi ise "Filistin sorununa barışçı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmadıkça Ortadoğu uzun süreli istikrara kavuşamaz" dedi.

Ummanlı bakan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Arap Barış İnisiyatifi uyarınca Filistin halkının meşru haklarının yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti.

Filistinli kaynakların Salı günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in Cenin'e düzenlediği iki gün süren baskında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 13'e yükselirken, 150'den fazla kişi de yaralandı.